Глава МИД Азербайджана и заместитель госсекретаря США обсудили Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган провели в понедельник телефонные переговоры, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе беседы Байрамов проинформировал Бигана о последней напряженности в регионе. Министр обратил внимание на то, что Армения открыто нарушает нормы международного гуманитарного права, умышленно обстреливая ракетами азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, включая второй по величине город Азербайджана Гянджу, промышленный город Мингячевир, а также Хызынский и Абшеронский районы, удаленные от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Байрамов сообщил Бигану о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов населенных пунктов со стороны ВС Армении. Министр отметил, что эти действия Армении направлены на "умышленное обострение ситуации" и демонстрируют намерение Армении расширить зону боевых действий.

"Байрамов подчеркнул, что Армения должна соблюдать нормы и принципы международного права, в том числе свои обязательства по международному гуманитарному праву, и выполнять требования немедленного, полного и безоговорочного отзыва войск с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Биган в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном призвал к тесному сотрудничеству между странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ и немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе армянского МИД, "Мнацаканян предоставил заместителю госсекретаря Бигану исчерпывающую информацию о целенаправленном обстреле азербайджанскими вооруженными силами мирного населения и гражданской инфраструктуры и, как следствие, людских и материальных потерях".

Министр обратил внимание Бигана на использование Азербайджаном запрещенного международными конвенциями оружия во время боевых действий и решительно осудил его.

О разговорах Бигана с главами МИД Азербайджана и Армении сообщил и госдеп США.

"Замгоссекретаря Биган призвал стороны согласиться на незамедлительное прекращения огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, чтобы найти надежное решение конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.

В нем отмечается, что Биган указал обоим министрам на то, что "военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет".