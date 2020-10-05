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22:08 05.10.2020

Трамп заявляет, что в понедельник вечером покинет военный госпиталь, так как чувствует себя хорошо

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Трамп заявляет, что в понедельник вечером покинет военный госпиталь, так как чувствует себя хорошо

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что чувствует себя хорошо и поэтому намерен вечером покинуть военный госпиталь.

"Я покину госпиталь имени Уолтера Рида сегодня в 18.30 (01.30 вторника по Киеву). Чувствую себя хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя, так как был обеспокоен тем, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".

В воскресенье лечащий врач Трампа Шон Конли оценил состояние президента с достаточной долей оптимизма. Конли подчеркнул, что, как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда - ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - дексаметазон.

В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). Находясь на лечении, Трамп активно пользовался соцсетями: публиковал там тексты и даже видеообращения.

В воскресенье Трамп на машине проехал по улице близ госпиталя, на которой собрались сторонники, пришедшие поддержать его.

Теги: #сша #больница #выписка #трамп
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