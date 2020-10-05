В Киеве завершили монтаж освещения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, городов начали опускать в проектное положение", - сообщил мэр.

Кличко также отметил, что 5 октября отключили освещение на всех участках этого большого объекта, а до конца года планируется открыть автосообщение Подольско-Воскресенским и следующим этапом будет строительство метро на Троещину.

"Продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций - 780 тонн, длина - 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября", - добавили в пресс-службе киевского городского главы.