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21:18 05.10.2020

В Иране разработали мирный план для Нагорного Карабаха

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В Иране разработали мирный план для Нагорного Карабаха

В иранском МИДе разработали мирный план для решения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Associated Press.

"Иран подготовил основные моменты плана (...) по итогам консультаций с обеими сторонами конфликта, Азербайджаном и Арменией, а также с государствами региона и соседями, и будет следовать этому плану", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатиб Заде.

Детали плана он раскрывать не стал.

Кроме того, в своем заявлении представитель ведомства призвал стороны проявлять осторожность и не проводить операций близ границ Ирана.

"Любая агрессия против границ Исламской Республики, даже ненамеренная, это красная черта, которую не следует пересекать", - сказал он.

Агентство отмечает, что недавно осколком минометного снаряда в сельской местности Ирана близ границы с Азербайджаном ранило ребенка, также повреждено несколько зданий.

Теги: #план #карабах #иран #мид
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