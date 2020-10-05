В Иране разработали мирный план для Нагорного Карабаха

В иранском МИДе разработали мирный план для решения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Associated Press.

"Иран подготовил основные моменты плана (...) по итогам консультаций с обеими сторонами конфликта, Азербайджаном и Арменией, а также с государствами региона и соседями, и будет следовать этому плану", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатиб Заде.

Детали плана он раскрывать не стал.

Кроме того, в своем заявлении представитель ведомства призвал стороны проявлять осторожность и не проводить операций близ границ Ирана.

"Любая агрессия против границ Исламской Республики, даже ненамеренная, это красная черта, которую не следует пересекать", - сказал он.

Агентство отмечает, что недавно осколком минометного снаряда в сельской местности Ирана близ границы с Азербайджаном ранило ребенка, также повреждено несколько зданий.