Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания в Луганской области, продолжается тушение ещё двух

По состоянию на 20:00 5 октября в Луганской области удалось ликвидировать восемь очагов возгорания, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы", - указывается в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Как сообщалось, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и 4 причина гибели устанавливается. Пострадало 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).