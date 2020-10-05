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20:14 05.10.2020

Главу и трех судей ОАСК вызывают в НАБУ на 9 и 12 октября - повестки

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Главу и трех судей ОАСК вызывают в НАБУ на 9 и 12 октября - повестки

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и Владимира Келеберду для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

"Вам необходимо прибыть 09.10.2020 и 12.10.2020 в НАБУ по адресу г.Киев, ул.Василия Сурикова, 3, для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №52019000000000522 от 21.06.2019", - говорится в текстах всех четырех повесток, опубликованных на сайте НАБУ.

Как сообщалось, 11 августа НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Вовк, его заместитель Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #набу #оаск
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