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20:14 05.10.2020

Силовики вторично разогнали демонстрантов у здания парламента Кыргызстана с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа

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Силовики вторично разогнали демонстрантов у здания парламента Кыргызстана с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа

Новое столкновение силовиков Кыргызстана с демонстрантами произошло на площади в Бишкеке, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Начался повторный разгон митингующих. Применяются светошумовые и газовые гранаты. Силовики оттеснили около тысячи человек, вновь зачистив площадь.

В свою очередь представители политической партии "Ата Мекен" распространили обращение к сторонникам стоять до конца.

"Мы не отступим. Члены партии "Ата Мекен" вернулись к митингующим. Депутат Жанар Акаев, раненный в ходе бессрочного митинга, получил в штабе партии первую медицинскую помощь. Его ранило осколком разорвавшейся гранаты. Несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии, он вернулся на площадь", - сообщили в партии.

Члены "Ата Мекен" просят митингующих не расходиться и продолжать участие в бессрочном митинге.

Ранее МВД Кыргызстана призвало организаторов митинга к порядку и потребовало разойтись. Милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка.

По предварительным данным Минздрава, в больницы Бишкека с различными травмами доставлено 16 человек, пострадавших во время разгона демонстрантов.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16-ти, участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Кыргызстана Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Представители оппозиционных партий вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Теги: #кыргызстан
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