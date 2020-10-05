События

19:58 05.10.2020

В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших – ГСЧС

1 мин читать
В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших – ГСЧС

Мотодельтаплан упал на поле вблизи с.Перемога Барышевского района Киевской области в понедельник вечером, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трагедия произошла в 18:14.

"Проводится обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Теги: #жертвы #дельтаплан #катастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:12 01.10.2020
Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек – Офис генпрокурора

01:21 01.10.2020
Три человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще три госпитализированы, открыты уголовные дела – Венедиктова

Три человека погибло на масштабных пожарах в Луганской области, еще три госпитализированы, открыты уголовные дела – Венедиктова

12:28 27.09.2020
Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

Десятки мирных жителей ранены, двое погибли в непризнанном Карабахе в результате азербайджанских ударов - представитель главы НКР

11:40 26.09.2020
Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице - ГСЧС

10:56 26.09.2020
Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

10:31 26.09.2020
Один из выживших в авиакатастрофе под Чугуевом в крайне тяжелом состоянии – глава Харьковской ОГА

Один из выживших в авиакатастрофе под Чугуевом в крайне тяжелом состоянии – глава Харьковской ОГА

10:26 26.09.2020
На месте авиакатастрофы в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются

На месте авиакатастрофы в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются

01:03 26.09.2020
На борту АН-26, разбившегося под Чугуевом было 27 человек, 1 курсанта не допустили к полету

На борту АН-26, разбившегося под Чугуевом было 27 человек, 1 курсанта не допустили к полету

00:33 26.09.2020
В авиакатастрофе под Чугуевом предварительно погибло 25 человек, еще двое госпитализированы – Офис генпрокурора

В авиакатастрофе под Чугуевом предварительно погибло 25 человек, еще двое госпитализированы – Офис генпрокурора

22:22 25.09.2020
На борту разбившегося самолета АН-26 было 28 человек

На борту разбившегося самолета АН-26 было 28 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский анонсировал, что с 2021 года Украина начнет идти к полному отказу от бумажного документооборота

Здоровье Балуха улучшается – нардеп Геращенко

В Украине с сентября 2021 г. госорганам запретят требовать от граждан бумажные документы - Федоров

"Дия" получила сертификат безопасности КСЗИ, в ноябре запустят Bug Bounty системы

Пожарные отстояли электроподстанцию и магистральный газопровод у с.Артема – Станично-Луганская РГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацкорпус анонсировал проведение в Киеве 14 октября "Марша УПА 2020"

В МВД Кыргызстана признали применение водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат при разгоне оппозиционного митинга в Бишкеке

Правительство Украины утвердило порядок проведения конкурса на должности председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

Министр культуры назвал безответственным со стороны организаторов и местных властей проведение концерта в Харькове с участием Поляковой

ВАКС признал судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации - САП

В Киеве задержали двоих человек, предлагавших трудоустройство помощником нардепа за $18 тыс – Офис генпрокурора

"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

В Украине заключенным в СИЗО разрешили использовать мультиварки в камерах

Финский эксперт поделилась с украинскими специалистами опытом подготовки собак-нюхачей для выявления COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА