В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших – ГСЧС

Мотодельтаплан упал на поле вблизи с.Перемога Барышевского района Киевской области в понедельник вечером, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трагедия произошла в 18:14.

"Проводится обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.