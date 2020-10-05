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19:07 05.10.2020

У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

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У пресс-секретаря Белого дома обнаружили коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат.

"После недавнего положительного результата теста я ухожу на карантин и продолжу работать на благо американского народа удаленно", - написала Макэнани в твиттере.

У Трампа и его супруги Мелании на прошлой неделе подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела советник Трампа Хоуп Хикс.

Затем тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, госсекретарь США Майк Помпео, глава Минфина США Стивен Мнучин, а также кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл. Результаты у них оказались отрицательными.

Теги: #прессекретарь #сша #трамп #коронавирус
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