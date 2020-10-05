Министр культуры назвал безответственным со стороны организаторов и местных властей проведение концерта в Харькове с участием Поляковой

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает безответственным со стороны организаторов и местных властей проведение концерта в Харькове, на котором выступала певица Оля Полякова.

"Мы бастуем, потому что нет концертов. А нет концертов - нет заработка!" - говорят артисты. В министерстве мы делаем все, чтобы предоставить такую возможность для выступлений. Да, с карантинными ограничениями, но чтобы культура жила во время карантина. Сложно - безусловно. И это возможность ответственному бизнесу работать, предоставляя рабочие места и не жертвуя при этом здоровьем зрителей. Но есть и такие примеры, как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции вообще промолчу", - написал Ткаченко в своем Телеграм-канале.

По мнению министра, это безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей.

"При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - добавил он.

Ткаченко обратил внимание зрителей, что безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности, организаторов, что безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям, и местных властей, что нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в их городе.

Как сообщалось, полиция расследует нарушения карантина в Новобаварском районе Харькова, где, несмотря на ограничения "оранжевой зоны", 3 октября провели концерт ко Дню учителя, на котором выступала певица Оля Полякова, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

3 сентября у здания Кабинета министров Украины в центре Киева прошел митинг представителей музыкальной индустрии в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторами, у которых соответствующий классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) не является основным. В митинге принимала участие и Ольга Полякова.