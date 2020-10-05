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18:13 05.10.2020

ВАКС признал судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации - САП

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ВАКС признал судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) признала судью Апелляционного суда Днепропетровской области виновным в непредставлении декларации, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 5 октября.

"Суд апелляционной инстанции полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, отменил приговор суда первой инстанции и признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что решением ВАКС судья обязуется выплатить штраф в размере 45,9 тыс. грн. Кроме того, ему запрещается занимать должности, по которым предусмотрена обязанность подавать декларацию лица, уполномоченного на осуществление функций государства или местного самоуправления, кроме выборных должностей, сроком на 2 года.

Приговор вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжалован в Верховном Суде в течение трех месяцев с момента провозглашения.

Теги: #судья #вакс #днепропетровская_область
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