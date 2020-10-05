В Киеве задержали двоих человек, предлагавших трудоустройство помощником нардепа за $18 тыс – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали в Киеве двух человек, предлагавших за финансовое вознаграждение трудоустройство на должности помощника-консультанта народного депутата Украины, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в понедельник.

"По данным следствия, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, они предлагали гражданину за $18 тыс якобы трудоустроить его на должность помощника-консультанта народного депутата Украины. При осуществлении досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов получения частей обусловленной суммы средств. 5 октября 2020 года во время передачи очередного "транша" - $3 тыс - мужчин задержали", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.