"Укравтодор" разработал стандарт для повышения безопасности дорожного движения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разработал предложения по изменению перечня стандартных средств, используемых на дороге для повышения безопасности дорожного движения.

Согласно сайту ведомства в понедельник, теперь кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Эти изменения вступят в силу с 1 ноября 2020 года.

"Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам. Средства "успокоения" движения устанавливаются не только для снижения скорости, но главным образом для обеспечения равномерности транспортных потоков. Особое внимание уделяется участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными", - подчеркивают в "Укравтодоре".

Отмечается, что до настоящего времени в Украине официально существовало только одно средство "успокоения" движения - так называемый "лежачий полицейский", а все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они будут проектироваться при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции", - отмечается в сообщении.

Ранее "Укравтодор" сообщал об увеличении количества ДТП на только что отремонтированных дорогах.