SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Из-за непогоды на Атлантике очередная попытка запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал, планировавшаяся в понедельник, перенесена на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink из-за непогоды. Команда готовится к возможности ее осуществления завтра, в 07:29 по времени Восточного побережья США (14:29 мск)", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "прогноз погоды на вторник на 70% благоприятствует старту".

Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, уже несколько раз откладывался из-за непогоды и технических проблем.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее орбитальная группировка состоит уже из 713 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 12 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая прошлого года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.