Минцифры добавило в приложение "Дия" свидетельство о рождении ребенка, ИНН и другие документы

Министерство цифровой трансформации Украины добавило в мобильное приложение "Дия" ряд документов.

Как сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в частности, с понедельника в приложении уже доступна услуга шеринга техпаспорта на автомобиль.

"Теперь вы можете "расшерить" документ в кабинете водителя и он появится в кабинете вашей жены, друга или кого-то другого, кому захотите делегировать свой автомобиль", - пояснил он.

Кроме того, доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер и актуальное место регистрации в паспорте и свидетельстве.

"С сегодняшнего дня в Харькове уже доступно актуальное место регистрации. Через несколько дней будет в Киеве, и, постепенно, будут подключаться все областные центры. Я точно знаю, что через год мы сможем подключить всю Украину. А после этого можно будет менять онлайн место регистрации (декларативно или недекларативно)", - прокомментировал вице-премьер.

"Все это уже работает. С утра уже можно обновлять приложение "Дия" и все эти документы там", - сказал он.

По его словам, в приложении также появилась функция оплаты штрафов за нарушения ПДД и долгов исполнительных производств.