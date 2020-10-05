В Харькове попрощаются с погибшими в катастрофе АН-26, на время церемонии движение в центре будет перекрыто

Во вторник, 6 октября, в Харькове на пл.Свободы пройдет церемония с погибшими в результате катастрофы АН-26 под Чугуевом.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, начало церемонии в 10:00. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.

"С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул.Сумской: от ул.Жен Мироносиц до пр.Независимости, а также по ул.Тринклера: от пр.Независимости до площади Свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.