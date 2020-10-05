В Украине с сентября 2021 г. госорганам запретят требовать от граждан бумажные документы - Федоров

В Украине планируют отказаться от подачи бумажных документов в госорганы с 1 сентября 2021 года.

"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером... И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", - сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе "Дия Саммит" в Киеве в понедельник.

По мнению Федорова, это то, что заставит это государство быстрее трансформироваться, быстрее двигаться в сторону цифровизации.

"Я считаю, что это тот шаг, который позволит нам сделать революционный прыжок. Украина уже создает продукты №1 в мире. И если мы пройдем этот путь, а мы его пройдем, Украина в следующие два года станет наиболее диджитализированной страной, первым номером в мире с точи зрения цифровой трансформации", - заявил Федоров.

Как сообщалось, "Дия" получила сертификат безопасности КСЗИ, в ноябре запустит Bug Bounty системы.

Минцифры запустило обновленную регистрацию ООО на портале "Дия", а также ряд других онлайн-госуслуг в обновленной версии приложения.