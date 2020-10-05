ПриватБанк и monobank запустили удаленное открытие банковского счета при помощи приложения "Дия"

Государственный Приватбанк (Киев) и виртуальный monobank запустили возможность удаленного открытия банковского счета при помощи цифрового паспорта в мобильном приложении "Дия", сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С сегодняшнего дня уже в monobank можно открыть онлайн-счет через "Дию". Не нужно ни встречаться, ни делать какие-то копии. Это очень ускорит развитие финсектора. С сегодняшнего дня у ПриватБанка есть возможность использовать шеринг документов. Во всех отделениях вы приходите и "шерите" документы через QR-код", - сказал он в ходе онлайн-презентации Diia Summit в понедельник.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, теперь для актуализации данных клиенту нужно открыть документ в "Дие" и перевернуть на бок со штрихкодом.

"После того, как менеджер банка сканирует соответствующий код "Дия" автоматически запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку", – пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, НБУ решением от 2 октября упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия", что позволит украинцам открывать банковский счет дистанционно.