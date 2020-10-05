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14:31 05.10.2020

Пожарные отстояли электроподстанцию и магистральный газопровод у с.Артема – Станично-Луганская РГА

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Пожарные отстояли электроподстанцию и магистральный газопровод у с.Артема – Станично-Луганская РГА

Пожарным удалось не допустить распространения огня на электроподстанцию возле с.Артема Станично-Луганского района Луганской области, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

"Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и каймой села Артема. Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной", - говорится в информации, опубликованной на страницеСтанично-Луганской РГА в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Ранее в понедельник РГА сообщала, что в Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

"Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #луганская_область #пожар
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