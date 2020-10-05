Степанов: Украина вернется к более жестким карантинным ограничениям при ухудшении ситуации с COVID-19

Министерство здравоохранения будет инициировать возвращение к более жестким карантинным ограничениям, если ситуация с распространением эпидемии коронавирусной болезни будет ухудшаться, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на министра Максима Степанова.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных COVID-19.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости", - констатировал Степанов.