Хомчак сообщил Зеленскому, что на Донбассе 71 сутки продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на совещании в понедельник подробно доложил президенту Украины о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который стороны в целом соблюдают.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании ему также доложили о состоянии тушения пожаров в Луганской области.

"Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминированных территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - отмечается в сообщении.