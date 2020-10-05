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14:04 05.10.2020

Хомчак сообщил Зеленскому, что на Донбассе 71 сутки продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают

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Хомчак сообщил Зеленскому, что на Донбассе 71 сутки продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на совещании в понедельник подробно доложил президенту Украины о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который стороны в целом соблюдают.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании ему также доложили о состоянии тушения пожаров в Луганской области.

"Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминированных территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Теги: #перемирие #оос #хомчак
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