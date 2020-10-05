В Станично-Луганском районе очередной поджог, огонь подступает к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

В Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, а на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, заявляют в Станично-Луганской райгосадминистрации.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице РГА в соцсети Фейсбук в понедельник днем.