События

13:12 05.10.2020

В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом - ОГА

1 мин читать
В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом - ОГА

В Черновицкой области около 20 человек повторно заболели COVID-19, сообщает областная государственная администрация (ОГА).

"Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальной дистанции - это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусаом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - отметила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Черновицкой области за сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19, два человека скончались, 46 – выздоровели.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 05.10.2020
Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

Ограничительные карантинные меры по регионам дают положительные результаты – совещание у Зеленского

12:23 05.10.2020
В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

12:19 05.10.2020
Дети не являются критическим звеном в распространении COVID-19 – эксперт

Дети не являются критическим звеном в распространении COVID-19 – эксперт

11:47 05.10.2020
Установление инвалидности медикам в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов – замминистра здравоохранения

Установление инвалидности медикам в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов – замминистра здравоохранения

11:46 05.10.2020
"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

11:33 05.10.2020
Ситуация с загруженностью коек по COVID-19 напряженная, но не критическая – министр здравоохранения

Ситуация с загруженностью коек по COVID-19 напряженная, но не критическая – министр здравоохранения

11:32 05.10.2020
Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

Партия "За майбутне" требует отставки Степанова

11:01 05.10.2020
Глава ЕК ушла на самоизоляцию из-за угрозы заражения COVID-19

Глава ЕК ушла на самоизоляцию из-за угрозы заражения COVID-19

09:05 05.10.2020
В Украине за сутки 3774 заболевших COVID-19, 1145 выздоровели, 33 умерли – СНБО

В Украине за сутки 3774 заболевших COVID-19, 1145 выздоровели, 33 умерли – СНБО

04:34 05.10.2020
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Станично-Луганском районе очередной поджог, огонь подступает к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

МИД планирует провести Крымский саммит в Украине в 2021 году

В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Станично-Луганском районе очередной поджог, огонь подступает к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

В Facebook считают "обреченными на провал" попытки властей США отделить WhatsApp и Instagram - СМИ

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

Кабмин намерен еще на год перенести реализацию постановления о росте зарплат учителей из-за отсутствия финансирования - Минобразования

МИД планирует провести Крымский саммит в Украине в 2021 году

В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

Красный Крест требует защитить мирное население в зоне карабахского конфликта

Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА