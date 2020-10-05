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13:07 05.10.2020

В Facebook считают "обреченными на провал" попытки властей США отделить WhatsApp и Instagram - СМИ

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В Facebook считают "обреченными на провал" попытки властей США отделить WhatsApp и Instagram - СМИ

Попытки властей США отделить WhatsApp и Instagram от Facebook Inc. нарушат законодательство, приведут к многомиллиардным потерям и нанесут ущерб пользователям, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет, подготовленный Facebook на основе мнения юристов Sidley Austin LLP.

В документе представлены аргументы в защиту Facebook, в отношении которой антимонопольные регуляторы и члены Конгресса США ведут расследование и могут подать иск. Проверки проводятся и в отношении других технологических гигантов, включая принадлежащий Alphabet Inc. Google, Amazon.com Inc. и Apple Inc.

Ожидается, что в этом месяце антимонопольный подкомитет Палаты представителей Конгресса США опубликует результаты расследования в отношении Facebook и других компаний.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проверяла приобретение социальной сетью Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году и не выразила возражений. Facebook активно инвестировала в рост платформ, которые теперь имеют много интегрированных операций. В компании отмечают, что их разделение практически невозможно, расходы из-за необходимости поддержания отдельных систем вырастут, а безопасность и опыт пользователей пострадают.

"Разделение Facebook обречено на провал", - говорится в документе.

В то же время профессор Колумбийского университета Тим Ву отмечает, что антимонопольное дело, скорее всего, будет основано на том, что Facebook провела серию покупок для снижения конкуренции, что не было учтено в тот момент, когда FTC ободрила покупку Instagram и Whatsapp.

Утверждение Facebook о сложности возможного разделения также вряд ли будет иметь юридическую силу, считает Ву.

Facebook отказалась комментировать содержание отчета, на который ссылается WSJ. В FTC не ответили на запрос комментария.

В сентябре WSJ сообщила, что FTC намеревается к концу года подать антимонопольный иск в отношении Facebook. Помимо опасений по поводу влияния социальной сети на политику, защиты персональных данных и регулирования публикаций, оппоненты Facebook утверждают, что ключевые приобретения компании, включая покупку WhatsApp и Instagram, снизили конкуренцию среди социальных сетей.

Летом антимонопольный подкомитет опубликовал электронные письма от 2012 года, в которых глава Facebook Марк Цукерберг назвал трудности конкуренции с Instagram одной из причин покупки приложения обмена фотографиями, у которого на тот момент было 30 млн пользователей и лишь 13 сотрудников.

"Когда кто-то выигрывает в определенной технологии, другим тяжело его вытеснить, не создав чего-то отличающегося", - написал он в одном из сообщений.

В другом письме Цукерберг признал, что целью покупки Instagram было "нейтрализовать конкурента", однако позже отказался от этих слов.

В Facebook отметили, что FTC была знакома с содержанием этих писем.

Как говорится в отчете компании, "FTC изучила эти документы вместе с другими многочисленными материалами расследования и опросила топ-менеджеров компании" прежде чем разрешить закрытие сделки.

Если власти пересмотрят покупку Instagram или WhatsApp, это будет "тревожным сообщением для бизнес-сообщества", считают в Facebook.

Теги: #facebook #соцсети
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