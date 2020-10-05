События

12:36 05.10.2020

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

1 мин читать
В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

На сегодняшний день в Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей закрыты на карантин три школы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация в школах и детских садах - пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Еще одна школа возобновила учебный процесс после карантина. Но значительно увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, на дистанционном обучении находится 331 класс в 130-ти школах.

Так, всего инфицированных коронавирус школьников в Киеве - 375. Также болеют 259 педагогов.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 41 группа в 36-ти садах. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 53%", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 286 человек, 10 ранее заболевших скончались, выздоровели 399.

Теги: #киев #карантин #кличко #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 05.10.2020
Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

12:23 05.10.2020
В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

10:00 05.10.2020
Цены на рынке нового жилья в Киеве в сентябре-2020г снизились на 3,1% в долларах США, в гривне рост на 10,4%

Цены на рынке нового жилья в Киеве в сентябре-2020г снизились на 3,1% в долларах США, в гривне рост на 10,4%

07:03 05.10.2020
На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

18:33 04.10.2020
Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

14:40 04.10.2020
Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

Горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета

11:31 04.10.2020
В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

17:41 03.10.2020
В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

16:27 03.10.2020
В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков

В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков

11:08 03.10.2020
Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Станично-Луганском районе очередной поджог, огонь подступает к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

МИД планирует провести Крымский саммит в Украине в 2021 году

В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Станично-Луганском районе очередной поджог, огонь подступает к электроподстанции, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы

В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом - ОГА

В Facebook считают "обреченными на провал" попытки властей США отделить WhatsApp и Instagram - СМИ

Кабмин намерен еще на год перенести реализацию постановления о росте зарплат учителей из-за отсутствия финансирования - Минобразования

МИД планирует провести Крымский саммит в Украине в 2021 году

В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

Глава ЕК ушла на самоизоляцию из-за угрозы заражения COVID-19

Красный Крест требует защитить мирное население в зоне карабахского конфликта

Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА