В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

На сегодняшний день в Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей закрыты на карантин три школы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация в школах и детских садах - пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Еще одна школа возобновила учебный процесс после карантина. Но значительно увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, на дистанционном обучении находится 331 класс в 130-ти школах.

Так, всего инфицированных коронавирус школьников в Киеве - 375. Также болеют 259 педагогов.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 41 группа в 36-ти садах. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 53%", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 286 человек, 10 ранее заболевших скончались, выздоровели 399.