В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 286 человек, десять больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник.

"Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Он уточнил, что с начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины.

"Хочу отметить, что, к сожалению, смертность от коронавируса в столице не уменьшается. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 68 лет", - сообщил Кличко.

В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года - 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных. Молодой больной, умершей от коронавируса, было 25 лет. Самому старшему - 96.

"Отмечу, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение", - отметил Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от четырех до 17 лет. А также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от четырех до 17 лет. Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки больше людей, чем заболели - 399. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая", - отметил Кличко.