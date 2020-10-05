МИД планирует провести Крымский саммит в Украине в 2021 году

Министерство иностранных дел Украины планирует провести в Украине в 2021 году Крымский саммит, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Цель (Крымской платформы - ИФ) - это систематизировать уже существующие мероприятия. Это все резолюции, заявления, декларации, которые мы имеем, которые важны с точки зрения недопущения еще худших масштабов репрессий в оккупированном Крыму, но и новые инициативы, в частности, это Крымский саммит, который мы планируем провести в 2021 году в Украине. Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. На сегодня Министерством иностранных дел как раз отрабатывается круг стран, которые присоединятся к этой инициативе", - сказала Джапарова на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По ее словам, приглашение присоединиться к этой платформе является открытым для всех тех стран, которые видят в этом целесообразность.

"Мы берем для себя определенное время для того, чтобы доводить это приглашение. Мы не ограничиваемся, что "те страны должны войти, другие не должны войти". Мы понимаем, что это приглашение является открытым для всех тех, кто видит целесообразность присоединиться к этой платформе. Мы не имеем иллюзий, что все страны присоединятся к ней, однако на сегодня в контексте наших инициатив и их поддержки, в том числе в рамках ООН, уже есть определенный круг стран, которые можно называть "странами коалиции" или странами "Крымской платформы", - добавила Джапарова.

В ходе брифинга замминистра уточнила, что Крымская платформа должна покрывать несколько измерений, в частности, самый высокий политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский уровень и экспертный уровень.

"Подчеркну, что нами принято решение, что РФ будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила она.

Джапарова указала, что рассматривается несколько дат проведения саммита, в частности, одна из них - это 26 февраля, День сопротивления Крыма российской оккупации.

Замглавы МИД Украины добавила, что планирует осуществить визит в Вену, в ходе которого поднимет тему Крыма, адвокации Крымской платформы, а также обсудит идею постоянного мониторинга ОБСЕ украинско-российской границы.