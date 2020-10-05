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11:14 05.10.2020

Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

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Российские наемники прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

В Луганской области с 9:00 возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", однако российские наемники перекрыли мост и прекратили пропуск людей, сообщает Станично-Луганская районанная государственная администрация.

"В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас на КПВВ находится около нескольких тысяч человек.

Теги: #станица_луганская #кпвв
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