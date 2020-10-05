Глава ЕК ушла на самоизоляцию из-за угрозы заражения COVID-19

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что находится в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе принимала участие во встрече с человеком, у которого выявили коронавирус.

"Меня проинформировали о том, что в прошлый вторник я принимала участие во встрече, на которой присутствовал человек, у которого вчера (в воскресенье - ИФ) тест показал положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра", - написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

При этом председатель Еврокомиссии отметила, что прошла тест на коронавирус в четверг, 1 октября, он оказался отрицательным.

Фон дер Ляйен сообщила, что в понедельник вновь пройдет тест на COVID-19.