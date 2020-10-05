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10:55 05.10.2020

Красный Крест требует защитить мирное население в зоне карабахского конфликта

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Красный Крест требует защитить мирное население в зоне карабахского конфликта

Международный Комитет Красного Креста (МККК) потребовал от сторон карабахского конфликта принять все меры по защите мирного населения и гражданских объектов инфраструктуры.

"МККК решительно осуждает неизбирательные бомбардировки, о которых поступают сообщения, и другие предполагаемые незаконные нападения с применением оружия взрывного действия в больших и малых городах и других населенных пунктах, где мирные жители погибают и получают ужасные ранения", - сказал директор управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.

"Следует принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры: больницы, школы, рынки. Также необходимо оберегать систему водоснабжения. Этого требует международное гуманитарное право", - подчеркнул Шюпп, которого цитирует пресс-служба гуманитарного агентства.

В пресс-релизе отмечается, что в последние дни участились случаи применения в населенных районах тяжелых вооружений и оружия взрывного действия.

"Применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения против военных целей в населенных районах может представлять собой нарушение международного гуманитарного права, нормы которого запрещают неизбирательные и несоразмерные нападения", - говорится в сообщении.

"МККК считает, что следует избегать применения в населенных районах оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, если не были приняты достаточные меры предосторожности, чтобы ограничить радиус действия такого оружия и, соответственно, уменьшить опасность для гражданского населения", - подчеркнула гуманитарная организация.

Теги: #мккк #карабах
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