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09:59 05.10.2020

Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

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Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение основных очагов пожаров, и по состоянию на утро понедельника, 5 октября, 6 из 8 ячеек возгорания ликвидированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9.00 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 6 ячеек ликвидированы, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново", - говорится в обновленной информации, публикуемой на сайте ГСЧС.

Так, продолжается локализация ячейки № 1 пожара, возникшего на окраине с.Смоляниново Новоайдарского района, где огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений.

"Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с.Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с.Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 717 человек и 109 ед. техники, из них от ГСЧС 351 человек личногосостава и 80 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - говорится в сообщении.

Ячейка пожара №2 вблизи н.п.Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка ликвидирована в 8.30 понедельника.

Ячейка пожара №3 вблизи н.п.Трехизбенка, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район) также ликвидирована в 8.30 5 октября.

Ячейка лесного пожара №4 вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) была ликвидирована в 9.00 4 октября.

Ячейка №5 – пожар камыша и сухой растительности между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район) – ликвидирована в 19.30 3 октября.

Ячейка №6 вблизи с.Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар локализован в 19.30 3 октября на площади около 2 тыс. га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 449 человек и 34 ед. техники.

Ячейка № 7 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) – пожар камыша и сухой растительности - ликвидирован в 9.15 4 октября.

"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 7 ячеек составляет более 20 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов и 4 причина гибели устанавливается. Пострадало 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 821 человек и 251 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС.

Теги: #пожары #гсчс #луганская_область
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