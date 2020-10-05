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09:48 05.10.2020

В Ужгороде 9 октября пройдут антитеррористические учения

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В Ужгороде 9 октября пройдут антитеррористические учения

В г.Ужгород в пятницу, 9 октября, состоятся плановые антитеррористические учения, сообщает управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

"Подразделения субъектов борьбы с терроризмом будут отрабатывать мероприятия по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде. В тренировках примут участие подразделения СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной и чрезвычайной служб, Госспецсвязи, Службы судебной охраны, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения, поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, а также иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Теги: #ужгород #учения #сбу
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