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09:42 05.10.2020

В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропов через Telegram-канал - Нацполиция

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В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропов через Telegram-канал - Нацполиция

Двое жителей Запорожья организовали изготовление и сбыт психотропных веществ через Telegram-канал, правоохранители во время обысков изъяли психотропы и прекурсоры ориентировочной стоимостью 24 млн грн, сообщает Национальная полиция Укрианы.

"К преступной деятельности оказались причастными двое жителей Запорожья. На территории области они создали нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины. Заказ принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар клиентам почтовым отправлением", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Так, правоохранители провели 9 санкционированных обысков по месту жительства, в загородных домах и в транспортных средствах фигурантов. Во время мероприятий правоохранители обнаружили две нарколаборатории для изготовления наркотических средств, изъяли почти 550 литров и 100 кг прекурсоров, более 15 кг фасованного метадона и метамфетамина, 70 "марок" и зип-пакеты с PVP-солью. Также изъято оборудование для изготовления наркотиков, наличные, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров на "черном" рынке составляет 24 млн грн", - сказано в сообщении.

Сейчас один злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Второму участнику следователи полиции готовятся вручить подозрение.

За уголовные деяния злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: #психотропы #telegram #запорожье
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