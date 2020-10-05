NASA запустило на МКС ракету Antares, созданную при участии украинских конструкторов

В США в ночь на субботу, 3 октября, запустили ракету-носитель Antares, над созданием которой несколько лет совместно работали американские и украинские космические предприятия, сообщает посольства Украины в США в Facebook.

Запуск состоялся на космодроме Wallops Island в штате Вирджиния, на нем присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. По информации NASA, запуск состоялся в 21.16 по местному времени.

С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставит около 3,6 тонн груза на МКС.

Как отмечают в посольстве Украины в США, в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок.

В частности, в апреле организовывали вместе с компанией Northrop Grumman отдельный спецрейс в Штаты для команды специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить Antares по графику "было бы невозможно".

"Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - сообщили в посольстве.

"Сегодня мы увидели практический результат совместной украинский-американской работы - с помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" в очередной раз отправил важный груз к Международной космической станции", - подытожили в посольстве.