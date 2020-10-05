События

09:36 05.10.2020

NASA запустило на МКС ракету Antares, созданную при участии украинских конструкторов

1 мин читать
NASA запустило на МКС ракету Antares, созданную при участии украинских конструкторов

В США в ночь на субботу, 3 октября, запустили ракету-носитель Antares, над созданием которой несколько лет совместно работали американские и украинские космические предприятия, сообщает посольства Украины в США в Facebook.

Запуск состоялся на космодроме Wallops Island в штате Вирджиния, на нем присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. По информации NASA, запуск состоялся в 21.16 по местному времени.

С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставит около 3,6 тонн груза на МКС.

Как отмечают в посольстве Украины в США, в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок.

В частности, в апреле организовывали вместе с компанией Northrop Grumman отдельный спецрейс в Штаты для команды специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить Antares по графику "было бы невозможно".

"Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - сообщили в посольстве.

"Сегодня мы увидели практический результат совместной украинский-американской работы - с помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" в очередной раз отправил важный груз к Международной космической станции", - подытожили в посольстве.

Теги: #ракета #сша #antares #nasa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:34 05.10.2020
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

02:33 05.10.2020
Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус – СМИ

Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус – СМИ

19:33 04.10.2020
Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

17:25 04.10.2020
Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили - глава аппарата Белого дома

Состояние Трампа в пятницу было хуже, чем официально объявили - глава аппарата Белого дома

09:55 04.10.2020
Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

09:45 04.10.2020
Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

06:56 04.10.2020
Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

05:34 04.10.2020
SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

19:12 03.10.2020
Состояние заболевшего коронавирусом Трампа хорошее, он не испытывает трудностей с дыханием

Состояние заболевшего коронавирусом Трампа хорошее, он не испытывает трудностей с дыханием

18:46 03.10.2020
Уже у трех американских сенаторов-республиканцев подтвержден коронавирус

Уже у трех американских сенаторов-республиканцев подтвержден коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

В Украине за сутки 3774 заболевших COVID-19, 1145 выздоровели, 33 умерли – СНБО

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Красный Крест требует защитить мирное население в зоне карабахского конфликта

Пожарные ликвидировали 6 из 8 основных очагов природных пожаров на Луганщине – ГСЧС

В Ужгороде 9 октября пройдут антитеррористические учения

В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропов через Telegram-канал - Нацполиция

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

В Украине за сутки 3774 заболевших COVID-19, 1145 выздоровели, 33 умерли – СНБО

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

На Луганщине продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА