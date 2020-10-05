КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

В Луганской области в понедельник утром возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению командующего Объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00", - говорится в обнародованном пресс-службой сообщении.

В ведомстве напоминают, что работа КПВВ была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

"Напоминаем гражданам, что все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждан пропускать не будут", - говорится в сообщении.