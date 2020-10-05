На Луганщине продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы – ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 09:15 4 октября пожара камыша и сухой растительности (очаг № 7) вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района и лесного массива (очаг № 4) вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 7 ч. 5 октября продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 очага локализованы" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 250 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.