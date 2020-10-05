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07:03 05.10.2020

На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

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На этих выходных дороги Киева моют шампунями – КГГА

Киев - единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями, для чего нужны специальные машины, и 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco город приобрел еще в прошлом году, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В эти выходные дороги Киева моют шампунями", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и светоотрражающие свойства дорожной разметки, которая, так или иначе, загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.

В КГГА добавляют, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом - раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.

Теги: #киев #шампуни #украина #дороги
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