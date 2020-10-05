События

05:38 05.10.2020

"Кернел" в 2021 сезоне планирует увеличить экспорт зерновых на 20% при сокращении урожая в Украине

3 мин читать
"Кернел" в 2021 сезоне планирует увеличить экспорт зерновых на 20% при сокращении урожая в Украине

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерен в 2021 сезоне (июль-июнь) нарастить экспорт зерновых из Украины на 20,3% - до 9,5 млн тонн и переработку подсолнечника на 1,7%, до 3,5 млн тонн, говорится в годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в понедельник.

Согласно ему, компания прогнозирует в нынешнем году сокращение урожая по всем ключевым культурам Украины.

"Ожидается, что урожай подсолнечника в 2021 финансовом году снизится на 14% г/г - до 14,2 млн тонн, а урожай зерна, вероятно, сократится на 8% г/г - до 67 млн ​​тонн для трех основных культур: кукурузы, пшеницы и ячменя. Это означает, что конкуренция за сырье будет усиливаться, хотя тенденция к росту мировых цен на сырьевые товары будет частично компенсировать понижательное давление на рентабельность всех наших сегментов в новом сезоне", - цитируется в отчете председатель совета директоров "Кернел" Андрей Веревский.

Несмотря на это "Кернел" планирует переработать 3,5 млн тонн семян подсолнечника и поставить на экспорт 9,5 млн тонн зерна из Украины.

"Среди факторов, способствующих развитию следующего сезона, стоит отметить ценовую среду. Цены на подсолнечное масло намного выше, чем в прошлом году, что положительно скажется на марже переработки. Цены на зерно также относительно неплохие, что снижает давление на урожайность сельскохозяйственных культур", - отметили Веревский.

По его словам, два других аспекта, поддерживающих прибыль компании в следующем сезоне - это годовой вклад нового перевалочного комплекса TransGrainTerminal в порту Черноморск и ожидаемая EBITDA в размере до $15 млн, генерируемая проектами возобновляемой энергетики, которые сейчас вводятся в эксплуатацию.

"Некоторое облегчение приходит и с расходами: мы не ожидаем дальнейшего роста затрат в сельскохозяйственном бизнесе в следующем сезоне", - сообщил председатель совета директоров "Кернел".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн.

В 2020 финансовом году "Кернел" нарастил экспорт зерна на 30% по сравнению с прошлым ФГ – до 7,9 млн тонн, продажи подсолнечного масла снизились на 6% – до 1,52 млн тонн. В 2020 году ФГ заводы холдинга увеличили переработку масличных на 9% по сравнению с прошлогодним показателем - до 3,44 млн тонн.

Теги: #кернел #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 05.10.2020
"Кернел" в 2020 ФГ снизил чистую прибыль на 31%

"Кернел" в 2020 ФГ снизил чистую прибыль на 31%

03:32 05.10.2020
В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

23:24 04.10.2020
ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

22:57 04.10.2020
Полиция расследует нарушение карантинных норм на концерте Оли Поляковой в Харькове

Полиция расследует нарушение карантинных норм на концерте Оли Поляковой в Харькове

21:54 04.10.2020
Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

20:18 04.10.2020
ЦИК утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

ЦИК утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

08:54 04.10.2020
В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

08:04 03.10.2020
В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров

07:50 03.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

06:30 03.10.2020
Проректор харьковского вуза требовал у предпринимателя 21 тысячу гривен за заключение договора на хранение имущества

Проректор харьковского вуза требовал у предпринимателя 21 тысячу гривен за заключение договора на хранение имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Ермак: решение о новом члене делегации в ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук и это пока не актуально, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась

ПОСЛЕДНЕЕ

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус – СМИ

В Швеции стартует Нобелевская неделя

Основатель модного дома Kenzo скончался от последствий COVID-19 во Франции

Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

Провластная партия лидирует на выборах в парламент Киргизии

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

В Харькове на концерте по случаю Дня учителя были нарушены карантинные ограничения, полиция открыла дело'

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА