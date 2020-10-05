"Кернел" в 2020 ФГ снизил чистую прибыль на 31%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ.

Согласно годовому отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в понедельник, ее выручка за этот период выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн, EBITDA margin – на 2,1 п.п., до 10,8%.

Валовая прибыль "Кернел" в 2020 ФГ увеличилась на 38% - до $462 млн, операционная – на 25%, до $337 млн.

Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,2х (в 2019 ФГ этот показатель равнялся 2,0х).

Совет директоров "Кернела" учитывая результаты за 2020 финансовый год и план капитальных вложений на текущий год предлагает акционерам утвердить выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию.

"Диверсификация нашей бизнес-модели снова окупилась в этом году: относительная слабость сельскохозяйственного бизнеса была компенсирована выдающимися показателями в сегментах переработки масличных культур, инфраструктуры и торговли", - цитируется в отчете председатель совета директоров "Кернел" Андрей Веревский.

По его словам, все внешние факторы оказали поддержку бизнесу компании по переработке масличных культур в 2020 финансовом году. Объем продаж подсолнечного масла составил 1,5 млн тонн, а EBITDA сегмента в 2020 финансовом году $152 млн, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ в целом были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило "Кернел" обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере $100 на тонну проданного подсолнечного масла", - указал Веревский.

"Кернел" в 2020 ФГ в сегменте инфраструктуры и торговли удвоил EBITDA по сравнению с 2019 финансовым годом, достигнув исторического максимума в $216 млн.

"Мы увеличили объемы экспорта зерна из Украины на 30% г/г до 7,9 млн тонн в 2020 финансовом году, укрепив наши позиции в качестве крупнейшего экспортера зерна из Украины и поставили на 67% больше, чем у ближайшего конкурента", - отметил председатель совета директоров компании.

Кроме того, терминалы "Кернел" обработали 6,7 млн тонн зерна, что на 45% больше, чем в прошлом году, чему способствовал запуск нового терминала TransGrainTerminal. Также компания получила прибыль от прошлогодних инвестиций в вагоны-зерновозы.

"Перегрев" рынка позволил нам сэкономить $38 млн на транспортных расходах, что полностью оправдывает наши вложения в вагоностроительный бизнес в прошлом году", - заметил Веревский.

Он указал, что сильные результаты продемонстрировала и дочерняя компания Avere, которая превратила убыток прошлого года в прибыль в FY2020, обеспечив значительную долю роста EBITDA сегмента.

EBITDA сельскохозяйственного сегмента в отчетном сезоне упала до $134 млн, что на 26,4% меньше по сравнению с 2019 ФГ (или $83 млн без учета влияния МСФО 16, что на 54% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Ключевыми факторами снижения стали нормализация урожайности кукурузы, снижение цен на зерно по контрактам, рост производственных затрат, усиленный повышением курса украинской гривны по отношению к доллару США, и убыток в размере $21 млн, признанный при переоценке биологических активов.

"Кернел" в 2020 ФГ продолжил оптимизацию, так в марте 2020 года продали 50% долю в Таманском зерновом терминале в России за $68 млн (компания уже какое-то время не эксплуатировала этот актив, передав свою квоту на перевалку третьей стороне). Кроме того, продал пять элеваторов и одно фермерское хозяйство в Украине.

Как отметил глава председатель совета директоров компании, "Кернел" одна из компаний, которые не сильно пострадали от пандемии COVID-19. Несмотря на все опасения, в течение апреля-июня 2020 года компания поставляла на экспортные рынки рекордные квартальные объемы подсолнечного масла.

"Наши операции и логистика работали достаточно гладко и без сбоев, если не считать задержки с нашей программой капитальных затрат. В то же время мы внимательно следим за развитием COVID19 и оцениваем возможное влияние, которое он может оказать на наш бизнес", - подчеркнул Веревский.

Он указал, что компания планирует инвестировать $270 млн в проекты по расширению и техническому обслуживанию для ввода в эксплуатацию нового завода по переработке масличных культур в Западной Украине и активов возобновляемых источников энергии, а также в увеличение пропускной способности экспортного зернового терминала.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.