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03:32 05.10.2020

В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

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В Кременной на Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов

В городе Кременная Луганской полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня днем, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в г.. Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г.. Кременная", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

П полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Теги: #луганская #избиратели #украина #подкуп
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