Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус – СМИ

Президент США Дональд Трамп скрыл результаты своего первого положительного теста на коронавирус, ожидая результатов второго, который также оказался положительным, сообщает в воскресенье The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, экспресс-тест, проведенный Трампу в четверг, показал положительный результат.

В ожидании результатов второго более тщательного теста Трамп дал интервью Fox News , в котором подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс, но не сказал о результате своего экспресс-теста.

Только спустя несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели новым типом коронавируса.

Согласно источникам издания, Трамп также попросил одного своего советника не разглашать результаты теста. "Не говори никому", - приводит газета слова президента США.

Медики ежедневно проводят брифинги для прессы по поводу состояния здоровья Трампа.

Ранее сам Трамп, находящийся на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.