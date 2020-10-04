События

21:33 04.10.2020

Основатель модного дома Kenzo скончался от последствий COVID-19 во Франции

1 мин читать
Основатель модного дома Kenzo скончался от последствий COVID-19 во Франции

Всемирно известный японский модельер Кендзо Такада скончался на 82-м году жизни во Франции, сообщают в воскресенье парижские СМИ.
"Он скончался 4 октября 2020 в американской больнице в Нейи-сюр-Сен (близ Парижа - ИФ) от последствий заражения COVID-19", - сообщил представитель модельера в коммюнике.
Модельер начал работу в Париже в 1970-x годах, и его "японская" интерпретация французской высокой моды быстро принесла ему успех. В 1980 году он основал модный дом Kenzo, а в 1993 году - продал его группе LVMH. Ещё спустя несколько лет модельер из Японии перестал работать над коллекциями Kenzo, однако периодически участвовал в других проектах.

Теги: #модельер #франция #кончина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 03.10.2020
Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана

Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана

21:43 02.10.2020
Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

21:06 02.10.2020
Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

Во Франции за сутки выявили более 12 тыс. заражений COVID-19, что ниже предыдущих показателей

22:06 01.10.2020
Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

Во Франции ежедневно наблюдается рост темпов распространения COVID-19

09:58 30.09.2020
Зеленский соболезнует в связи со смертью эмира Кувейта

Зеленский соболезнует в связи со смертью эмира Кувейта

21:50 28.09.2020
Макрон намерен добиваться посредничества ОБСЕ в решении белорусского кризиса

Макрон намерен добиваться посредничества ОБСЕ в решении белорусского кризиса

21:15 28.09.2020
Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

20:03 28.09.2020
Макрон встретится в Литве с Тихановской

Макрон встретится в Литве с Тихановской

10:04 28.09.2020
Умер первый глава КГГА Иван Салий

Умер первый глава КГГА Иван Салий

22:17 27.09.2020
Пашинян в разговоре с Макроном заявил о необходимости сдерживания Турции от вмешательства в карабахский конфликт

Пашинян в разговоре с Макроном заявил о необходимости сдерживания Турции от вмешательства в карабахский конфликт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Ермак: решение о новом члене делегации в ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук и это пока не актуально, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

ЦИК утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

Провластная партия лидирует на выборах в парламент Киргизии

Нардеп Дубинский возглавил список кандидатов от "Слуги народа" в Киевский облсовет

В Харькове на концерте по случаю Дня учителя были нарушены карантинные ограничения, полиция открыла дело'

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

Британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года

Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате ракетного удара по Гяндже, сообщают в Азербайджане

Алексиевич опасается, что не сможет вернуться в Беларусь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА