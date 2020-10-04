Основатель модного дома Kenzo скончался от последствий COVID-19 во Франции

Всемирно известный японский модельер Кендзо Такада скончался на 82-м году жизни во Франции, сообщают в воскресенье парижские СМИ.

"Он скончался 4 октября 2020 в американской больнице в Нейи-сюр-Сен (близ Парижа - ИФ) от последствий заражения COVID-19", - сообщил представитель модельера в коммюнике.

Модельер начал работу в Париже в 1970-x годах, и его "японская" интерпретация французской высокой моды быстро принесла ему успех. В 1980 году он основал модный дом Kenzo, а в 1993 году - продал его группе LVMH. Ещё спустя несколько лет модельер из Японии перестал работать над коллекциями Kenzo, однако периодически участвовал в других проектах.