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20:18 04.10.2020

ЦИК утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

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ЦИК утвердила протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК был утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #протоколы #украина #цик
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