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19:33 04.10.2020

Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

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Трамп чувствует себя все лучше, заявляет его врач

Президент США Дональд Трамп, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, идёт на поправку, заявил в воскресенье его врач Шон Конли.

"Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - приводят его слова американские СМИ.

Конли подчеркнул, что как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда - ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - Дексаметазон.

Со своей стороны, один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

"Мы надеемся, что сможем планировать его возвращение в Белый дом самое ранее в понедельник", - сказал он.

Медики ежедневно проводят брифинги для прессы по поводу состояния здоровья Трампа.

Ранее сам Трамп, находящийся на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида, заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.

Теги: #сша #трамп #состояние
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