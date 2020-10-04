Провластная партия лидирует на выборах в парламент Киргизии

Политическая партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) лидирует на выборах в парламент Киргизии, сообщает ЦИК страны в воскресенье.

Согласно предварительным данным, поступающим из автоматических считывающих урн, провластная партия "Мекеним Кыргызстан" набирает 21,9% голосов избирателей. Партия "Биримдик" (Единство) набирает 21,61% голосов, партия "Кыргызстан" - 9,6%.

В воскресенье в Киргизии закрылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент страны. В выборах приняли участие 16 политических партий.

На центральный сервер ЦИК Киргизии поступают данные из избирательных участков по всей территории страны в режиме реального времени.

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов, вне зависимости от набранных голосов.

Согласно закону о выборах депутатов парламента республики, в распределении мандатов могут участвовать только партии, набравшие 7% и более голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании, и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны и городах Бишкек и Ош. В законе не предусмотрен порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.