В Харькове на концерте по случаю Дня учителя были нарушены карантинные ограничения, полиция открыла дело'

Полиция открыла уголовное производство в связи с нарушением карантинных ограничений во время концерта с участием певицы Оли Поляковой, который прошел в субботу в Харькове.

"Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек... Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации отдела коммуникаций, о планирующемся концерте полицейские узнали за несколько дней до его проведения - 1 октября в ходе мониторинга сети интернет. В тот же день они зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений. Также было написано письмо в районную администрацию с просьбой предоставить информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерное количество участников. В письме также упоминалось об ответственности в случае нарушения связанных с количеством участников и их размещением карантинных ограничений, связанных с количеством участников и их размещением, установленных для "оранжевой" зоны.

Во время концерта 40 полицейских присутствовали там, чтобы разъяснять людям карантинные ограничения, а также фиксировать противоправные действия организаторов мероприятия.

По сообщению пользователей соцсетей и местных СМИ концерт с участием Оли Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировался от имени "команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса" как посвященный дню работников образования. В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.