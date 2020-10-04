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15:39 04.10.2020

В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

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В ближайшие дни в Украине будет тепло и в основном сухо

В ближайшие сутки, 5 октября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западной части более влажный воздух, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в западных, Винницкой, Житомирской, ночью и в Киевской областях небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15 °, на побережье Черного моря до 18 °, на Левобережье 5-10 ° тепла; днем 19-24 °.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-15, днем 19-21.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 октября самая высокая температура днем была 26,8 в 1888г., самая низкая ночью -2,7 в 1939г.

6 октября в западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской областях кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17° (в восточных областях 5-10° тепла); днем 16-21°, в южной и восточной части до 24°.

В Киеве 6 октября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°.

4 октября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 17-22°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Теги: #погода #прогноз
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