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14:01 04.10.2020

Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате ракетного удара по Гяндже, сообщают в Азербайджане

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Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате ракетного удара по Гяндже, сообщают в Азербайджане

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа скончался один, ранены четверо мирных жителей, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

"Один мирный житель убит и четверо мирных жителей ранены в результате ракетного удара армянской армии по густонаселенным жилым районам города Гянджа - второго по величине города Азербайджана, расположенного в 60 км от границы с Арменией", - говорится в сообщении на странице МИД в Twitter.

Утром в воскресенье президент непризнанной "НКР" Араик Арутюнян написал у себя в Фейсбуке, что размещённые в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями армии "НКР" и призвал местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв.

Позже его пресс-секретарь Ваграм Погосян написал у себя в Фейсбуке, что уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа".

Со своей стороны министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Днем в воскресенье Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об уничтожении военных объектов в Гяндже. "В результате обстрелов противника пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения", - говорилось в заявлении Минобороны.

Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".

Теги: #армения #азербайджан
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