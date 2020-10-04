События

11:31 04.10.2020

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 407 человек, 8 больных умерли, а в общем коронавирус унес жизни 420 киевлян, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: ️216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика", - написал городской голова.

По его данным, на сегодня в столице уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 04.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

10:23 04.10.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., инфицированных более 34,7 млн человек

09:55 04.10.2020
Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

09:45 04.10.2020
Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

Предвыборный штаб Байдена намерен регулярно публиковать результаты COVID-тестов кандидата в президенты

08:54 04.10.2020
В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

02:39 04.10.2020
В Молдове зарегистрировано 872 новых случая COVID-19, девять пациентов скончались

В Молдове зарегистрировано 872 новых случая COVID-19, девять пациентов скончались

23:58 03.10.2020
Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

Ермак не видит вероятности переноса местных выборов из-за COVID-19 и это не обсуждается

23:56 03.10.2020
Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне COVID-19 и ситуация находится под контролем

Ермак считает, что Украина подготовлена ко второй волне COVID-19 и ситуация находится под контролем

18:46 03.10.2020
Уже у трех американских сенаторов-республиканцев подтвержден коронавирус

Уже у трех американских сенаторов-республиканцев подтвержден коронавирус

17:41 03.10.2020
В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

В Соломенском районе Киева убили администратора продуктового магазина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине число заболевших COVID-19 за сутки вновь превысило четыре тысячи: 4 140 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Ермак: решение о новом члене делегации в ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук и это пока не актуально, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась

Ермак: ТКГ – это консультационная площадка, принимаемые там решения и озвучиваемые идеи не несут политических обязательств для Украины

До 10 человек возросло количество погибших в результате пожаров в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области ликвидированы два очага пожаров

Полиция за сутки открыла 8 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Пропуск через КПВВ "Станица Луганская" в воскресенье осуществляться не будет, осуществляются восстановительные работы

Пропуск через КПВВ "Станица Луганская" в воскресенье осуществляться не будет, осуществляются восстановительные работы

На Луганщине продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Лечащий врач Трампа оценивает состояние президента США с "осторожным оптимизмом"

SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

Зеленский наградил работников Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА