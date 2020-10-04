В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 407 человек, 8 больных умерли, а в общем коронавирус унес жизни 420 киевлян, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: ️216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика", - написал городской голова.

По его данным, на сегодня в столице уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко.