События

10:47 04.10.2020

В Луганской области ликвидированы два очага пожаров

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В Луганской области ликвидированы два очага пожаров

Состоянием на утро воскресенья, 4 октября, на территории Луганской области ликвидированы два очага пожаров в Станично-Луганском районе, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 9:15 4 октября пожары лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге № 4 вблизи с.Лобачево - с.Геевка и организации № 7 вблизи с.Болотенное ликвидированы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Как сообщалось, во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганщины найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Теги: #пожары #луганская #ликвидация
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